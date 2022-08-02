загарбники спростили процедуру, використовують примус та заохочення, роздають фінансову допомогу. Але все марно. Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

Важливо Чому росія так поспішає провести свої "референдуми" на окупованих територіях

Стало відомо, що окупанти хочуть дозволити голосувати з українським паспортом. Саме так вони зробили свого часу у Криму.

Якими будуть бюлетені

Ймовірно, виборцям запропонують обирати з таких варіантів:

Залишитися незалежними; Возз'єднатися з росією; Проти обох (під питанням).

Лисянський наголосив: потрібно зважати на те, що це "референдум" не російський, а так званих квазіреспублік. Тому вони ставлять питання про возз'єднання з росією. Важливо, що референдуми має визнати кремль.

До слова, у 2014 році цього досягти не вдалося. "Вони проголосували за возз'єднання з росією, але кремль сказав: "Ми з повагою ставимося до вашого референдуму". І на цьому все", – сказав він.

За словами правозахисника, сьогодні політичні дії росіян чітко демонструють, що вони будуть анексувати ці території. Але їх приєднуватимуть як національні республіки (Якутія, Бурятія) – з власним законодавством та окремим договором про входження до складу росії.

Проведення фейкового "референдуму": коротко

Яка ситуація з "референдумами": дивіться відео