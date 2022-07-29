Для підготовки до референдуму російські окупанти відкрили повноцінний штаб. Вони це роблять при так званому органу – "общественная палата". Про це в ефірі 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

Важливо Вбивство українських полонених в Оленівці: версії та все, що відомо про злочин росіян

За його словами, штабом з боку ЛНР, бо ще є збоку росії, керує мария филиппова. Вона є колишнім українським мером міста Красний Луч, а після декомунізації – Хрустальний.

Вони роздають паспорти росії, але не встигають видати велику кількість. Вже фактично прийнято рішення, що на "референдум" будуть долучені люди, які не мають паспортів так званої ЛНР, ДНР, проте мають України,

– зазначив Павло Лисянський.

Він додав, що коли в Криму робили цей фейковий референдум, аби здійснити анексію, – російські паспорти не роздавали. Так само хочуть зробити знову.

Крім того, експерт зазначив, що окупанти готуються відкривати дільниці:

На тимчасово окупованій території Луганщини – 495 дільниць.

На тимчасово окупованій території Донеччини – приблизно 800. Проте це з урахуванням всіх захоплених територій.

Він акцентував, що станом на 29 липня 2022 року, росіяни не захопили велику частину територій Донецької області. До вересня вони ніяк не встигають це зробити.

Щоб до 11 вересня провести фейковий "референдум" так, як вони хочуть, – їм потрібно кожні 4 дні захоплювати 1 населений пункт на Донеччині. Це практично неможливо,

– повідомив Павло Лисянський.

"Вони вже роблять заяви, зокрема такий очільник "общественной палаты" алексєй карякін, який колись був премʼєр-міністром так званої ЛНР. Він заявив, що вони готові навіть почекати, поки незаконне формування ДНР захопить всю територію Донецької області", – додав Павло Лисянський.

Дивіться відео: підготовка росіян до "референдуму"

Останні новини щодо фейкового "референдуму"