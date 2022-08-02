Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, зараз загарбники намагаються проходити по всіх квартирах та робити масштабний перепис. Так, вони виявляють вільні помешкання, куди можна заселитися, та людей, які залишилися в місті, щоб зрозуміти їхню позицію щодо росії.

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окупанти готуються до референдуму в Мелітополі

Федоров зауважив, що всі чітко розуміють, що рахувати голоси під час фейкового референдуму окупантів ніхто не буде.

Навіть зараз говорять про те, що не треба буде йти на виборчі дільниці, тому що до вас прийдуть до квартири, скажете свою думку, так чи ні, і все. Але тим, хто скаже ні, чітко кажуть, що вам в Мелітополі не місце,

– зауважив мер.

Міський голова ставить під сумнів будь-яке проведення "референдуму", адже:

цю подію не можна називати референдумом,

не можна проводити референдум, якщо більш ніж 50% місцевого населення поїхали з тимчасово окупованого міста,

не можна говорити про будь-яку демократію під дулом автомата.

"На мою думку, цей референдум – суцільний фейк, який не має нічого спільного з дійсністю. Тому вони зараз зроблять таку піар-кампанію, як вони вміють це в межах своєї російської пропаганди, та зроблять красиву картинку щодо того, як минув референдум", – додав Федоров.

Також окупанти хвалитимуться, що буцімто дали змогу мелітопольцям голосувати й на виборчих дільницях, і онлайн, й навіть приходили до квартир.

"Але ж ми цілковито розуміємо, що результат за їхніми підрахунками буде 110%, з цих 110% вони відкинуть все потрібне і непотрібне й пресі скажуть, що нас люди тут підтримують. Але це точно не відповідає дійсності", – наголосив мер.

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За співпрацю з окупантами загрожує кримінальна відповідальність

Федоров зауважив, що також варто наголосити на тому, що участь у "референдумі" та співпраця щодо нього – це кримінальна відповідальність, яка загрожує 10 роками позбавлення волі.

І на що ще слід звернути увагу – звичайно, ворог платитиме за роботу в комісіях, обходи квартир та будинків якісь там кошти, але точно ці кошти не вартують 10 років позбавлення волі,

– додав міський голова.

За його словами, окупанти постійно говорять, що "референдум" відбудеться на початку вересня, а саме 11 вересня. Окрім цього, в тимчасово окупованих містах Запорізької області вже розпочалася агітаційна кампанія.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що наші Збройні Сили налаштовані рішуче, вони дійсно будуть звільняти не лише Південь нашої держави, не лише Донбас та Луганськ, а й, звичайно ж, Крим. Так ось, в Криму ми теж покажемо, що це був фейковий референдум", – зазначив Федоров.

Він додав, що після звільнення Криму люди точно підтримають державність України.

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