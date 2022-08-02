Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, сейчас захватчики пытаются проходить по всем квартирам и делать масштабную перепись. Так они обнаруживают свободные помещения, куда можно заселиться, и людей, оставшихся в городе, чтобы понять их позицию по отношению к России.

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Оккупанты готовятся к референдуму в Мелитополе

Федоров отметил, что все ясно понимают, что считать голоса во время фейкового референдума оккупантов никто не будет.

Даже сейчас говорят о том, что не нужно будет идти на избирательные участки, потому что к вам придут в квартиру, скажете свое мнение, да или нет, и все. Но тем, кто скажет нет, четко говорят, что вам в Мелитополе не место,

– заметил мэр.

Городской голова ставит под сомнение любое проведение "референдума", ведь:

это событие нельзя называть референдумом,

нельзя проводить референдум, если более 50% местного населения уехали из временно оккупированного города,

нельзя говорить о какой-либо демократии под дулом автомата.

"По моему мнению, этот референдум – сплошной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью. Поэтому они сейчас сделают такую пиар-кампанию, как они умеют это в рамках своей российской пропаганды, и сделают красивую картинку относительно того, как прошел референдум", – добавил Федоров.

Также оккупанты будут хвастаться, что будто бы дали возможность мелитопольцам голосовать и на избирательных участках, и онлайн, и даже приходили в квартиры.

"Но мы полностью понимаем, что результат по их подсчетам будет 110%, из этих 110% они отбросят все нужное и ненужное и прессе скажут, что нас люди здесь поддерживают. Но это точно не соответствует действительности", – подчеркнул мэр.

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За сотрудничество с оккупантами грозит уголовная ответственность

Федоров отметил, что также следует отметить то, что участие в "референдуме" и сотрудничество в отношении него – это уголовная ответственность, которая грозит 10 годами лишения свободы.

И на что еще следует обратить внимание – конечно, враг будет платить за работу в комиссиях, обходы квартир и домов какие-то средства, но точно эти средства не стоят 10 лет лишения свободы,

– добавил городской голова.

По его словам, оккупанты постоянно говорят, что "референдум" состоится в начале сентября, а именно 11 сентября. Кроме того, во временно оккупированных городах Запорожской области уже началась агитационная кампания.

"Сегодня мы четко понимаем, что наши Вооруженные Силы настроены решительно, они действительно будут освобождать не только Юг нашего государства, не только Донбасс и Луганск, но и, конечно же, Крым. Так вот, в Крыму мы тоже покажем, что это был фейковый "референдум", – отметил Федоров.

Он добавил, что после освобождения Крыма люди точно поддержат государственность Украины.

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