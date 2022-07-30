Насправді процес підготовки до фейкового "референдуму" гальмується. Про це в ефірі 24 каналу заявив правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.

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За його словами, там працюють політтехнологи від баширова й до чеснакова, який є колишнім помічником суркова. Вони приїжджають й сидять в містах ОРДЛО, проте зараз можуть хіба в Донецьку чи Маріуполі. "Щось там пишуть, але не займаються організацією", – зазначив Павло Лисянський.

Ми бачимо дуже велику різницю у проведенні підготовки "референдумів". В ОРДЛО вже почалася агітація, а там (в Херсоні – 24 канал) ще й близько такого немає,

– повідомив Павло Лисянський.

"Навіть газети "донецька республіка", "новоросія" – вони туди (в Херсон – 24 канал) не можуть доставити. Ніхто їх не хоче вести", – додав правозахисник.

Він зазначив, що, можливо, саме так вони й будуть проводити "референдум". Адже хто буде розбиратися? Покажуть, що дільниця була в Херсоні, а насправді – в Донецьку.

Дивіться відео про фейковий "референдум":

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