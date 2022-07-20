Які території збирається анексувати росія

Аналітики Інституту війни з посиланням на речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі зазначають, що Кремль починає розгортати версію свого "плану анексії" 2014 року в Україні та "вивчає детальні плани" анексії Херсонської, Запорізької та всіх Донецької та Луганської областей.

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Мова про те, що кремль уже встановив нелегітимних довірених осіб, примусово ввів на цих територіях рубль, замінив українські телекомунікації та пропагандистське російське мовлення та змусив українців звертатися за російськими паспортами для виконання основних завдань на окупованих територіях.

Важливо! Терміни анексії, ймовірно, залежать від того, наскільки путін розуміє погіршений стан російської армії в Україні.

Він може мати намір захопити решту Донецької області перед анексією всіх окупованих територій, що, ймовірно, змусить його відтермінувати анексію.

російські військові виснажені і вони навряд чи окупують всю Донецьку область до 11 вересня – найбільш вірогідної дати для проведення референдумів щодо анексії.

Плани окупантів щодо референдуму

У квітні депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет пропонував відновити Таврійську губернію. Йдеться про частини Запоріжжя і Херсонщини.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповідав, що в Росії тричі намагалися зробити "референдум" на Херсонщині. Після провалу у Кремлі хотіли оголосити про "губернію" з окупованим Кримом.

Водночас нещодавно російський гауляйтер Кирило Стремоусов заявляв, що "референдум" на Херсонщині не будуть проводити у 2022 році. Мовляв, потрібно підготувати адміністративну систему та повернутися до цього питання через рік.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський попереджав Москву, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо на Херсонщині відбудеться так званий "референдум".

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