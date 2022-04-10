Окупанти зазіхають на територію України
За інформацією російських ЗМІ, відповідну ідею запропонував депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет.
До речі Дитяча армія Путіна: що відомо про останній оплот диктатора
Він пропонує "відновити" Таврійську губернію в її історичних межах.
Зауважимо, що Таврійська губернія існувала у 18 – 19 століттях. У її складі був Кримський півострів та Степова частина України.
Йдеться про Херсонщину та приазовську частину Запорізької області.
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