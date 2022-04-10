Окупанти зазіхають на територію України

За інформацією російських ЗМІ, відповідну ідею запропонував депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет.

До речі Дитяча армія Путіна: що відомо про останній оплот диктатора

Він пропонує "відновити" Таврійську губернію в її історичних межах.

Зауважимо, що Таврійська губернія існувала у 18 – 19 століттях. У її складі був Кримський півострів та Степова частина України.

Йдеться про Херсонщину та приазовську частину Запорізької області.

Варте уваги – Арестович назвав провальний для Росії напрямок: дивіться відео