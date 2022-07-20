Какие территории собирается аннексировать россия
Аналитики Института войны со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби отмечают, что кремль начинает развертывать версию своего "плана аннексии" 2014 года в Украине и "изучает детальные планы" аннексии Херсонской, Запорожской и всех Донецкой и Луганской областей.
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Речь о том, что кремль уже установил нелегитимных доверенных лиц, принудительно ввел на этих территориях рубль, заменил украинские телекоммуникации на пропагандистское российское вещание и заставил украинцев обращаться за российскими паспортами для выполнения основных задач на оккупированных территориях.
Он может намереваться захватить остальную часть Донецкой области перед аннексией всех оккупированных территорий, что, вероятно, заставит его отсрочить аннексию.
российские военные ослаблены и вряд ли оккупируют всю Донецкую область до 11 сентября – наиболее вероятной даты для проведения референдумов по аннексии.
Планы оккупантов относительно референдума
- В апреле депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предлагал восстановить Таврическую губернию. Речь идет о частях Запорожья и Херсонщины.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в россии трижды пытались провести "референдум" в Херсонской области. После провала в кремле хотели объявить о "губернии" с оккупированным Крымом.
- В то же время, недавно российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявлял, что "референдум" на Херсонщине не будут проводить в 2022 году. Мол, нужно подготовить административную систему и вернуться к этому вопросу через год.
- Отметим, что президент Владимир Зеленский предупреждал москву, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области состоится так называемый "референдум".
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