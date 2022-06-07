По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), для этого оккупанты провели собрание с около 60 директорами местных школ. Основное требование захватчиков – с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. У оккупантов настолько "колоссальная" поддержка в городе, что согласились только два директора.

Важно На блокпостах оккупированной Херсонщины захватчикам тоже разрешили расстреливать гражданских

Колаборантам приказали собрать педагогические коллективы своих школ и убедить их переоформиться по российскому законодательству.

Оккупанты пытаются найти людей, которые будут сотрудничать

Похожая ситуация случилась с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Укрзализныци. Приспешники россиян сказали, что будут выплачивать деньги только тем людям, которые захотят сотрудничать. Интересно, что зарплата будет вдвое меньше, чем давала Укрзализныця.

В ГУР отмечают, что у оккупантов есть проблемы с деньгами. В ближайшее время они не смогут их достать.

Очевидно, что у оккупационной администрации Херсона нет достаточных финансовых ресурсов по обеспечению жизнедеятельности города в условиях оккупации. К тому же, в ближайшей перспективе поступления этих финансовых ресурсов не планируется,

– отмечают украинские разведчики.

Оккупанты пытаются контролировать связь

Сейчас в Херсоне реализуют SIM-карты российских операторов. При продаже люди должны сфотографировать первую и вторую страницы паспорта граждан Украины.

Также захватчики захватили телекоммуникационное оборудование "Киевстар" и Vodafone, которое настроили на работу через Россию. Доступ к ряду украинских сайтов и онлайн-банкингу они уже заблокировали.

Следует добавить, что украинские граждане совсем не смирились с временной оккупацией Херсонщины. Да, в городе раздался взрыв в ресторане "Ностальжи". Именно там любят обедать коллаборанты высшего звена. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из коллаборантов. Но это прекрасный знак для россиян и предателей, что украинские партизаны обязательно доберутся. И бронежилеты здесь не помогут!