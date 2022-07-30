Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Збройні Сили продовжують готуватися до наступальних дій, а на деяких напрямках вже потроху відсувають окупантів.

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Окупанти просіли в резервах

Станом на зараз російські окупанти серйозно просіли в резервах. Однак вони намагаються зібрати додаткове "гарматне м'ясо". Заганяють як зеків, так і звичайних людей з депресивних регіонів.

Зараз ЗСУ користуються ситуацією. І не лише на Херсонщині. До прикладу, українським військовим вдалося добряче знищити окупантів під Богородичним, що в Краматорському районі Донецької області.

Крім того, наступальний потенціал підрозділів ЗСУ потроху зростає. Так, є інформація про передачу танків з Польщі та Північної Македонії. Вони суттєво допоможуть Україні під час контрнаступу.

Мусієнко про передачу наступальної зброї для України: дивіться відео

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Північної Македонії повідомили, що передають ЗСУ частину своїх танків Т-72. Загалом країна володіла 31 танком Т-72. Відомо, що до України прямують щонайменше 8 таких танків. Кумедно, що ці Т-72 росія передала Північній Македонії у 2000 році.