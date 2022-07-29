Варварство та звірства російських окупантів мають на меті залякати українців та спонукати цивілізований світ опустити руки та не допомагати українським героям зброєю. Ворог отримав абсолютно зворотний ефект, і зовсім скоро росіянам доведеться відчути на собі потужну вогневу відповідь на свої злочини.

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Північна Македонія передала ЗСУ танки Т-72

Міністерство оборони Північної Македонії повідомило про те, що передає ЗСУ частину своїх танків Т-72. Вони вже прямують в Україну, про що свідчать чисельні відео у мережі.

Загалом на озброєнні Північної Македонії був 31 танк Т-72. Цікаво, що країна отримала їх саме від росії у 2000 році. Відомо про те, що як мінімум 8 з них вже відправили в Україну. Навіть зброя росіян готова зупиняти навалу загарбників.

Разом з тим президент Північної Македонії Стево Пендаровскі повідомив, що росія намагається втрутитися у політичне життя країни, фінансуючи окремі політичні проєкти, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в країні.

Танки Північної Македонії прямують в Україну: відео

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