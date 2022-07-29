Заклики до припинення вогню, які лунають в Європі та США, нині є абсолютно недоречними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав потужну статтю для американського видання The New York Times, у якій пояснив, що росія не прагне миру, а її пріоритетом й надалі залишається війна.

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Чому росія хоче припинення вогню

"Двері до переговорів ніколи не зачинялися", – цинічно заявив минулого тижня речник кремля. Дмитро Кулеба наголосив, що росія лише вдає готовність до припинення вогню, тому варто не дозволити ввести себе в оману.

Якими б заявами не розкидувались російські чиновники, пріоритетом для росії й далі залишається війна. Країна-агресорка досі переслідує свою основну мету – прагне зруйнувати Україну та розколоти Захід.

Те, як виглядала Одеса, по якій за лічені години після підписання угоди про розблокування експорту зерна з південних портів України вдарили російські ракети, повинна розвіяти будь-яку наївність щодо намірів кремля.

Очільник МЗС України наголосив, що для владіміра путіна припинення вогню лише дозволить його виснаженій армії взяти перерву, щоб згодом продовжити свою агресію.

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Україна здатна забезпечити поразку росії, але є умова

Дмитро Кулеба запевнив, що путін не зупиниться доти, поки не буде зупинений. Саме тому, за його словами, заклики до припинення вогню з Європи та Америки є абсолютно недоречними.

Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод. Натомість завдання полягає у тому, щоб завдати росії поразки та позбавити її можливості в осяжній перспективі знову нападати на будь-яку країну. За умови подальшої тривкої та вчасної підтримки, Україна готова і здатна це зробити,

– заявив посадовець.

Міністр підкреслив, що нікому крім росії ця війна не була потрібна, й жодна інша країна не прагне миру так, як того прагне Україна. Проте стійкий і надійний мир, а не бомба уповільненої дії у вигляді замороженого конфлікту, можливий лише тоді, коли росія зазнає нищівної поразки на полі бою.

Тому Україна повинна перемогти. Лише тоді путін шукатиме миру, а не війни,

– пояснив Кулеба.

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Заяви кремля – суцільне протиріччя

Очільник МЗС України зауважив, що одного дня мзс росії заявляє про готовність розширити географію воєнних цілей, а вже наступного, – що москва готова сідати за стіл перемовин з Києвом.

Наприкінці червня секретар путіна закликає Україну погодитись на російські ультиматуми і скласти зброю, а вже наступного тижня, – що росія готова відновити перемовини і буцімто "м'яч на боці України".

Складно зробити однозначний висновок із цих суперечливих заяв. Зрозуміло одне – росія не ставиться серйозно до розв'язання конфлікту,

– написав посадовець.

З путіним потрібно говорити зрозумілою йому мовою – мовою сили

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна, США та наші європейські партнери мають говорити з путіним зрозумілою йому мовою – мовою сили. На практиці це означає посилення України, пришвидшення постачання сучасних артилерійських установок та бронетехніки, а також економічну підтримку, зокрема додаткову фінансову допомогу.

Санкції мають посилюватися, бити по російському експорту, блокувати російські банки та обмежувати доступ росії до морських транспортних перевезень. Хто б не бідкався на ціну таких кроків, альтернатива – більш знахабнілий путін – значно гірша,

– зауважив Кулеба.

До слова, очільник українського МЗС подякував США та всім союзникам за допомогу нашій державі, водночас підкреслив, що військова підтримка України – не благодійність, а необхідна інвестиція у довготермінову безпеку усієї Європи.

Міністр зауважив, що українська армія завершить цю війну однією із найсильніших армій континенту, після перемоги ЗСУ продовжать віддано захищати безпеку та стабільність Європи, боронити демократію від будь-яких зазіхань авторитаризму.

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Україна закликає Захід продовжувати тиск на росію

За словами Кулеби, який би скепсис дехто не висловлював щодо санкцій, вони справді працюють, і це є доконаним фактом. Те, що росія намагається усіма способами їх позбутися, є найкращим свідченням ефективності економічних обмежень.

путін продовжує використовувати енергоносії та продовольство, як зброю, цілеспрямовано завищуючи світові ціни. У цьому контексті посилення санкцій, які обмежують здатність росії продовжувати війну, є найкращим способом протидії ницій стратегії кремля.

За підтримки цивілізованого світу, за словами посадовця, Україні вже вдалось стабілізувати лінію фронту та почати підготовку до повернення контролю над територіями, які досі перебувають під тимчасовою окупацією.

Справді, ми втратили низку позицій на Луганщині через приголомшливу перевагу росії в артилерії. Але нині ми поступово та впевнено вирівнюємо цей баланс завдяки важкій зброї, яку надають США та інші партнери. У попередні тижні росія не змогла здобути жодних суттєвих територіальних надбань. Ми прагнемо переломити ситуацію на свою користь та вичавлювати російські війська з нашої землі,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що Україна закликає партнерів посилювати підтримку й відкидати фейкові "мирні ініціативи" з боку кремля, а також не звертати увагу на пропагандистський наратив про "втому від війни".

Ціна поразки – знищена Україна, розколотий Захід і знахабніла росія, – занадто велика, щоб заохочувати такий сценарій,

– підсумував Дмитро Кулеба.

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