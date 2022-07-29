Призывы к прекращению огня, которые раздаются в Европе и США, сейчас абсолютно неуместны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал мощную статью для американского издания The New York Times, в которой пояснил, что Россия не стремится к миру , а ее приоритетом продолжает оставаться война.

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Почему Россия хочет прекращения огня

"Двери к переговорам никогда не закрывались", – цинично заявил на прошлой неделе спикер кремля. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия лишь делает готовность к прекращению огня, поэтому стоит не позволить ввести себя в заблуждение.

Какими бы заявлениями не разбрасывались российские чиновники, приоритетом для России продолжает оставаться война . Страна-агрессорка до сих пор преследует свою основную цель – стремится разрушить Украину и расколоть Запад.

То, как выглядела Одесса, по которой за считанные часы после подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из южных портов Украины ударили российские ракеты , должно развеять любую наивность по поводу намерений кремля.

Глава МИД Украины подчеркнул, что для Владимира Путина прекращение огня лишь позволит его истощенной армии взять перерыв , чтобы впоследствии продолжить свою агрессию.

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Украина способна обеспечить поражение России, но есть условие

Дмитрий Кулеба заверил, что пути не остановится до тех пор, пока не будет остановлен . Именно поэтому, по его словам, призывы к прекращению огня из Европы и Америки абсолютно неуместны.

Сейчас не пора соглашаться на невыгодные предложения прекращения огня или мирных соглашений. Задача же состоит в том, чтобы нанести россии поражение и лишить ее возможности в обозримой перспективе снова нападать на любую страну. При дальнейшей прочной и своевременной поддержке Украина готова и способна это сделать .

– заявил чиновник.

Министр подчеркнул, что никому кроме России эта война не была нужна, и ни одна другая страна не стремится к миру так, как того стремится Украина. Однако устойчивый и надежный мир, а не бомба замедленного действия в виде замороженного конфликта, возможен только тогда, когда россия терпит сокрушительное поражение на поле боя.

Потому Украина должна победить. Лишь тогда пути будут искать мира, а не войны,

– объяснил Кулеба.

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Заявления кремля – сплошное противоречие

Глава МИД Украины отметил, что однажды мид россии заявляет о готовности расширить географию военных целей, а уже на следующий, – что москва готова садиться за стол переговоров с Киевом.

В конце июня секретарь Путина призывает Украину согласиться на российские ультиматумы и сложить оружие, а уже на следующей неделе – что Россия готова возобновить переговоры и якобы "мяч на стороне Украины".

Сложно сделать однозначный вывод из этих спорных заявлений. Понятно одно – россия не относится серьезно к разрешению конфликта.

– написал чиновник.

С путиным нужно говорить на понятном ему языке – языке силы

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина, США и наши европейские партнеры должны говорить с путиным понятным ему языком – языком силы . На практике это означает усиление Украины, ускорение поставок современных артиллерийских установок и бронетехники, а также экономическую поддержку, в частности, дополнительную финансовую помощь.

Санкции должны усиливаться, бить по российскому экспорту, блокировать российские банки и ограничивать доступ России к морским транспортным перевозкам. Кто бы ни жаловался на цену таких шагов, альтернатива – более обнаглевший пути – значительно хуже,

– заметил Кулеба.

К слову, глава украинского МИД поблагодарил США и всех союзников за помощь нашему государству, в то же время подчеркнул, что военная поддержка Украины – не благотворительность, а необходимая инвестиция в долгосрочную безопасность всей Европы.

Министр отметил, что украинская армия завершит эту войну одной из сильнейших армий континента, после победы ВСУ продолжат защищать безопасность и стабильность Европы, защищать демократию от любых посягательств авторитаризма.

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Украина призывает Запад продолжать давление на Россию

По словам Кулебы, какой бы скепсис некоторые не высказывали по поводу санкций, они действительно работают , и это является свершившимся фактом. То, что Россия пытается всеми способами их избавиться, является лучшим свидетельством эффективности экономических ограничений.

Путин продолжает использовать энергоносители и продовольствие, как оружие, целенаправленно завышая мировые цены. В этом контексте усиление санкций, ограничивающих способность россии продолжать войну, является лучшим способом противодействия нициям стратегии кремля.

При поддержке цивилизованного мира, по словам чиновника, Украине уже удалось стабилизировать линию фронта и начать подготовку к возвращению контроля над территориями, которые находятся под временной оккупацией.

Действительно, мы потеряли ряд позиций в Луганской области из-за потрясающего преимущества России в артиллерии. Но сейчас мы постепенно и уверенно выравниваем этот баланс благодаря тяжелому оружию, предоставляемому США и другими партнерами. В предыдущие недели россия не смогла получить никаких существенных территориальных достояний. Мы стремимся переломить ситуацию в свою пользу и выжимать русские войска из нашей земли,

– заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина призывает партнеров усиливать поддержку и отвергать фейковые "мирные инициативы" со стороны кремля, а также не обращать внимание на пропагандистский нарратив о "усталости от войны".

Цена поражения – уничтоженная Украина, расколотый Запад и обнаглевшая россия – слишком велика , чтобы поощрять такой сценарий,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

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