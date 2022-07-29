русские захватчики не отказались от идеи захвата более крупных территорий. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос. Он также пояснил, что россияне будут пытаться продвигаться по двум операционным направлениям.

Важно 3 – 4 колонны вражеской техники ежедневно проходят через Мелитополь, вчера заметили специфическую, – мэр

Требования к контрнаступлению ВСУ

Как отметил генерал Кривонос, чтобы контрнаступление не превратилось в "мясорубку" и было успешным в условиях современной войны мы должны выполнить несколько требований:

враг должен "выдохнуться", его нужно остановить;

должны отрезать систему подходов резервов агрессора;

создать преимущество над врагом на определенном участке, в частности, над его системами огневого поражения.

Какова новая тактика захватчиков

Сергей Кривонос генерал Вооруженных сил Украины Хотя артиллерийских средств у них достаточно, снарядов тоже, благодаря активному использованию HIMARS мы заставили их изменить тактику. Они это сделали и отнесли системы логистического обеспечения подальше от линии фронта.

Это влияет на их реакцию на определенные угрозы – она стала медленнее. Однако это не означает, что они полностью утратили свои возможности.

"Не забывайте, что у них еще достаточно мощная авиация, ракетные войска и артиллерия. Они это могут в комплексе применять, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению", – отметил Кривонос.

Направления возможного наступления россиян

По словам генерала, у россиян еще есть два основных направления для наступления:

В первую очередь, это наступление на Запорожье . Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов – захватить город. Они будут продолжать это делать.

. Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов – захватить город. Они будут продолжать это делать. "А второе направление – это харьковско-славянское направление, где они также могут за счет перекидывания резервов и прорывов пытаться окружить подразделения ВСУ", – сказал генерал ВСУ.

Как отмечает Сергей Кривонос, хотя оккупанты сейчас объявили об оперативной паузе, это не значит, что они прекратят новые попытки наступления. И нужно быть к этому готовым, ведь россияне сменили тактику ведения боевых действий.

Когда ВСУ ударят по Черноморскому флоту россии

Как объяснил генерал, у врага еще есть мощная система противовоздушной обороны. Поэтому запустить ракеты – это не проблема.

Главная состоит в том, что они прежде всего должны долететь. Для того чтобы мы уверенно поражали корабли врага, мы должны надежно "подавить" их систему ПВО,

– говорит Кривонос.

По его словам, именно так и было с крейсером "Москва", когда благодаря правильному использованию "Байрактаров" мы уничтожили радиолокационные системы обнаружения ракет. После этого наш "Нептун" спокойно попал в борт корабля, и он быстро затонул.

Полный разговор с генералом Кривоносом: смотрите видео