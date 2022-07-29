російські загарбники не відмовились від ідеї захоплення якомога більших територій. Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос. Він також пояснив, що росіяни намагатимуться просуватись на двох операційних напрямках.
Важливо 3 – 4 колони ворожої техніки щодня проходять через Мелітополь, вчора помітили специфічну, – мер
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Вимоги до контрнасупу ЗСУ
Як зазначив генерал Кривонос, щоб контрнаступ не перетворився на "м'ясорубку" й був успішним в умовах сучасної війни ми мусимо дотриматись декількох вимог:
- ворог мусить "видихнутись", його потрібно зупинити;
- маємо відрізати систему підходів резервів агресора;
- створити перевагу над ворогом на певній ділянці, зокрема над його системами вогневого ураження.
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Якою є нова тактика загарбників
Хоча артилерійських засобів у них достатньо, снарядів теж, ми завдяки активному використанню HIMARS змусили їх змінити тактику. Вони це зараз зробили й віднесли системи логістичного забезпечення подалі від лінії фронті.
Це впливає на їхню реакцію на певні загрози – вона стала повільнішою. Однак це не означає, що вони повністю втратили свої спроможності.
"Не забуваймо, що у них ще досить потужна авіація, ракетні війська й артилерія. Вони це можуть в комплексі застосовувати, щоб протидіяти нашому контрнаступу", – зазначив Кривонос.
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Напрямки можливого наступу росіян
За словами генерала, у росіян ще є два основних напрямки для наступу:
- В першу чергу, це наступ на Запоріжжя. Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити.
- "А другий напрямок – це харківсько-слов’янський напрямок, де вони також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ", – сказав генерал ЗСУ.
Як зазначає Сергій Кривонос, хоч окупанти зараз оголосили про оперативну павзу, це не означає, що вони припинять нові спроби наступу. І потрібно бути до цього готовим, адже росіяни змінили тактику ведення бойових дій.
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Коли ЗСУ вдарять по Чорноморському флоту росії
Як пояснив генерал, ворог ще має потужну систему протиповітряної оборони. Тому запустити ракети – це не проблема.
Головна полягає в тому, що вони, насамперед, мусять долетіти. Для того, щоб ми впевнено вражали кораблі ворога, ми мусимо надійно "подавити" їхню систему ППО,
– каже Кривонос.
За його словами, саме так і було з крейсером "Москва", коли завдяки правильному використанню "Байрактарів" ми знищили системи радіолокаційного виявлення ракет. Після того наш "Нептун" спокійно влучив у борт корабля, тож він швидко затонув.
Повна розмова із генералом Кривоносом: дивіться відео