Об обстреле Одесского порта рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что ПВО над Одесской областью работает достаточно эффективно.
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ПВО над южным направлением работает эффективно
В целом "прикрытым" является южное направление, говорится о Днепре, Николаеве и Одессе. 23 июля враг выпустил по Одесской области 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Предварительно – это была бухта Севастополя.
Все ракеты пока сбить технически невозможно
Две из вражеских ракет украинские военные сбили. В Воздушных силах говорят: чтобы сбивать все ракеты, нет технической возможности. Однако, если партнеры предоставят дополнительные системы ПВО, то защита будет более эффективной.
Враг целил по портовой инфраструктуре
Юрий Игнат отметил, что россияне попали в портовую инфраструктуру. Их цель – очевидна.
В контексте того, что происходит с украинским зерном, то был нанесен удар именно там, где хранится зерно. Поэтому видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом,
– пояснил Игнат.
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Главное об атаке на Одесский порт: коротко
- Накануне в Стамбуле было подписано соглашение по разблокированию экспорта украинского зерна.
- россия обязалась обеспечить прекращение огня. Гуманитарные коридоры должны были действовать из Южного, Одессы и Черноморска.
- Нарушение соглашения москвой меньше чем через сутки в МИД Украины назвали "плевком в лицо генсека ООН и Эрдогана".
Смотрите в видео – реакция МИД на обстрел порта Одессы: