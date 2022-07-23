Жителям необходимо не покидать укрытий. По предварительной информации, взрывов было много.
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Над городом поднимается дым
По сообщению местных телеграм-каналов, часть ракет могла сбить система ПВО. Однако над Одессой видно дым, поэтому, возможно, могли быть и "прилеты". Следы дыма и в небе.
В настоящее время воздушная тревога объявлена только на территории Одесской области. Она продолжается с 11:07.