Не меньше пострадали Донбасса и Сумщина. Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации, сообщает 24 канал.

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Обстрел Кировоградщины и громкие взрывы в Запорожье

Кировоградская: с утра 23 июля россияне обстреляли инфраструктурный объект, есть пострадавшие, детальная информация уточняется. Также оккупанты попали крылатой ракетой в объект железнодорожной инфраструктуры.

Запорожская: захватчики обстреляли из "Градов" областной центр 22 июля вечером. По имеющейся информации, россияне выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.

"Прилеты" в Сумской и Черниговской областях

Сумщина: 5 "прилетов" из артиллерии зафиксировали в сторону Шалыгинского общества. Из минометов и ствольной артиллерии россияне атаковали Краснопольскую, Миропольскую и Белопольскую общины.

Черниговщина: 6 обстрелов из минометов, пулеметов, реактивных систем залпового огня, артиллерии. Оккупанты атаковали районы Черниговского, Новгород-Северского района.

Харьковщина и Днепропетровщина подверглись очередным вражеским атакам

Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы, а именно – Красногригорьевскую, Широковскую и Зеленодольскую общины. Повреждены электросети и газовод.

Харьковщина: утром зафиксировали один "прилет", пострадал человек. По области обстреливали Богодуховский, Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. В Золочевской общине 4 пострадавших, один человек погиб.

Ситуация на Донбассе

Луганщина: ВСУ отразили штурм россиян возле Верхнекаменского и Северского. Враг применил авиацию, совершил две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела минометами.

Донетчина: оккупанты били из всего, что имели – применяли артиллерию, минометы, ЗРК, РСЗО по Авдеевке, Соледару, Бахмуту, Славянску, Курдюмовке, Отрадному, Ласточкиному, Северному. В сутки – 9 раненых гражданских.

Утром обстрелы не прекратились. В Краматорском районе оккупанты били по инфраструктуре железной дороги, обстреляли жилые дома в Торецке. Погиб еще один человек.

Авиаудары по Николаеву и взрывы в Херсоне

Николаевщина: утром оккупанты попали по Николаеву шестью ракетами С-300. Произошел пожар, а жертв, предварительно, нет. В области захватчики обстреляли район Березнеговатской и Широковской общин.

Херсонщина: зафиксировали взрывы в Херсоне в Бериславском и Каховском районах области. районов. Продолжаются бои у Давыдова Брода, ряда населенных пунктов Калиновской и Нововоронцовской ТГ.

Где ночь против 23 июля прошла спокойно

На Волыни,

Закарпатье,

Ровненской области,

в Ивано-Франковской области,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Хмельницкой,

Тернопольской,

в Черкасской области,

Одесской области,

Полтавщине,

Житомирщине,

в Киевской области.

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