Не меньше пострадали Донбасса и Сумщина. Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации, сообщает 24 канал.
Читайте также Утренние взрывы в Кропивницком и Николаеве, потери врага на Юге: основное за 150 день войны
Обстрел Кировоградщины и громкие взрывы в Запорожье
Кировоградская: с утра 23 июля россияне обстреляли инфраструктурный объект, есть пострадавшие, детальная информация уточняется. Также оккупанты попали крылатой ракетой в объект железнодорожной инфраструктуры.
Запорожская: захватчики обстреляли из "Градов" областной центр 22 июля вечером. По имеющейся информации, россияне выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.
"Прилеты" в Сумской и Черниговской областях
Сумщина: 5 "прилетов" из артиллерии зафиксировали в сторону Шалыгинского общества. Из минометов и ствольной артиллерии россияне атаковали Краснопольскую, Миропольскую и Белопольскую общины.
Черниговщина: 6 обстрелов из минометов, пулеметов, реактивных систем залпового огня, артиллерии. Оккупанты атаковали районы Черниговского, Новгород-Северского района.
Харьковщина и Днепропетровщина подверглись очередным вражеским атакам
Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы, а именно – Красногригорьевскую, Широковскую и Зеленодольскую общины. Повреждены электросети и газовод.
Харьковщина: утром зафиксировали один "прилет", пострадал человек. По области обстреливали Богодуховский, Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. В Золочевской общине 4 пострадавших, один человек погиб.
Ситуация на Донбассе
Луганщина: ВСУ отразили штурм россиян возле Верхнекаменского и Северского. Враг применил авиацию, совершил две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела минометами.
Донетчина: оккупанты били из всего, что имели – применяли артиллерию, минометы, ЗРК, РСЗО по Авдеевке, Соледару, Бахмуту, Славянску, Курдюмовке, Отрадному, Ласточкиному, Северному. В сутки – 9 раненых гражданских.
Утром обстрелы не прекратились. В Краматорском районе оккупанты били по инфраструктуре железной дороги, обстреляли жилые дома в Торецке. Погиб еще один человек.
Авиаудары по Николаеву и взрывы в Херсоне
Николаевщина: утром оккупанты попали по Николаеву шестью ракетами С-300. Произошел пожар, а жертв, предварительно, нет. В области захватчики обстреляли район Березнеговатской и Широковской общин.
Херсонщина: зафиксировали взрывы в Херсоне в Бериславском и Каховском районах области. районов. Продолжаются бои у Давыдова Брода, ряда населенных пунктов Калиновской и Нововоронцовской ТГ.
Где ночь против 23 июля прошла спокойно
- На Волыни,
- Закарпатье,
- Ровненской области,
- в Ивано-Франковской области,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- в Черкасской области,
- Одесской области,
- Полтавщине,
- Житомирщине,
- в Киевской области.
К теме – оперативная информация о ситуации на фронте по данным Генштаба: видео