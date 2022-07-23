Не менше постраждали Донеччина та Сумщина. Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації, повідомляє 24 канал.
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Обстріл Кіровоградщини та гучні вибухи на Запоріжжі
Кіровоградська: зранку 23 липня росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт, є постраждалі, детальна інформація уточнюється. Також окупанти влучили крилатою ракетою в об'єкт залізничної інфраструктури.
Запорізька: загарбники обстріляли з "Градів" обласний центр 22 липня ввечері. За наявною інформацією, росіяни випустили близько 20 ракет, які впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.
"Прильоти" на Сумщині та Чернігівщині
Сумщина: 5 "прильотів" з артилерії зафіксували в бік Шалигинської громади. З мінометів та ствольної артилерії росіяни атакували Краснопільську, Миропільську та Білопільську громади.
Чернігівщина: 6 обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Окупанти атакували райони Чернігівського, Новгород-Сіверського району.
Харківщина та Дніпропетровщина зазнали чергових ворожих атак
Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, а саме – Червоногригорівську, Широківську та Зеленодольську громади. Пошкоджені електромережі та газовід.
Харківщина: зранку зафіксували один "приліт", постраждала людина. По області обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. У Золочевській громаді 4 постраждалих, одна людина загинула.
Ситуація на Донбасі
Луганщина: ЗСУ відбили штурм росіян біля Верхньокам'янського та Сіверська. Ворог застосував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки та чотири спроби обстріл мінометами.
Донеччина: окупанти гатили зі всього, що мали – застосовували артилерію, міномети, ЗРК, РСЗВ по Авдіївці, Соледару, Бахмуту, Слов'янську, Курдюмівці, Отрадному, Ласточкиному, Північному. За добу — 9 поранених цивільних.
Зранку обстріли не припинилися. У Краматорському районі окупанти гатили по інфраструктурі залізниці, обстріляли житлові будинки в Торецьку. Загинула ще одна людина.
Авіаудари по Миколаєву та вибухи в Херсоні
Миколаївщина: зранку окупанти поцілили по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Сталася пожежа, аже жертв, попередньо, немає. В області загарбники обстріляли район Березнегуватської й Широківської громад.
Херсонщина: зафіксували вибухи в Херсоні Бериславському й Каховському районах області. районів. Тривають бої біля Давидового Броду, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовській ТГ.
Де ніч проти 23 липня минула спокійно
- На Волині,
- Закарпатті,
- Рівненщині,
- в Івано-Франківській області,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- на Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Житомирщині,
- Київщині.
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