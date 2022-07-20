Накануне поздно вечером 19 июля враг снова нанес ракетный удар по Одесчине. Спикер ОВА Сергей Братчук предупредил, что расслабляться не стоит, опасность остается дальше.

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Ракетоносцы в Черном море

Братчук рассказал, что одна ракета попала в склад, не работающий на территории Одесского района. Пострадавших нет, пожар был ликвидирован, вторую ракету силы ПВО уничтожили. Ситуация контролируемая.

В Черном море находятся три корабля ракетоносца. У них есть типы ракет "Калибр" морского базирования. Вероятность обстрелов остается очень высокой, поэтому соблюдайте правила поведения во время воздушной тревоги,

– заметил Братчук.

Он также рассказал, что с другими делами в области.

Одесчина собирает урожай

По словам Братчука, аграрии работают и убирают урожай. Им это удается, потому что это второй фронт – хлеб, с которым будет Одесчина и будет Украина. Пока не решили вопрос с экспортом зерна, у аграриев есть план "Б" для этого. Братчук объяснил, что говорится о хранении зерна.

Также о ситуации на Юге и контрнаступлении ВСУ представитель напомнил, что нужно соблюдать тишину и не мешать нашим войскам.

Ракетные обстрелы Украины

Вечером 19 июля враг обстрелял из РСЗО "Град" и артиллерии центр города Гуляйполе в Запорожье. Спасатели сообщали, что предварительно от этого обстрела погибли. По словам свидетелей, российские оккупанты применили более 20 снарядов. Имеются разрушения в зданиях исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиала почты и связи. Также разрушены частные дома людей.

Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты в ночь на 20 июля мощно обстреляли Белогоровку из реактивных систем залпового огня. В то же время в Северодонецке проблемы с водой, даже технической.

Также российские обстрелы ночью в очередной раз подвергся Никополю. В результате вражеской атаки – погибшие, а также раненые. В том числе дети. Враг умышленно стрелял по жилому кварталу из "Градов". Всего оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов.

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