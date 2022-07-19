Вечером 19 июля враг обстрелял из РСЗО "Град" и артиллерии центр города Гуляйполе. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Из-за обстрела россиян есть жертвы

Спасатели сообщили, что предварительно от этого обстрела есть погибшие.

Свидетели говорят, что российские оккупанты применили более 20 снарядов. Имеются разрушения в зданиях исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиала почты и связи. Также разрушены частные дома людей.

Спасатели ликвидируют пожары.

Последние обстрелы россии

российские оккупанты в очередной раз 19 июля атаковали город Краматорск в Донецкой области. Войска врага бомбили центральную часть города. Фронт располагается недалеко, россияне хотят захватить города Донбасса, потому и обстреливают. Людям лучше выехать оттуда до этого времени.

Также за 19 июля россияне дважды обстреляли Славянск. оккупанты ударили по жилым домам, где под завалами остаются люди. В результате обстрелов повреждены частные дома.

Еще утром 19 июля российские оккупанты ударили по промзоне Кураховской общины в Донецкой области. Они атаковали город из авиации. Погибших или раненых в результате вражеского удара нет. Местных также призывают эвакуироваться.

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