Увечері 19 липня ворог обстріляв з РСЗВ "Град" та артилерії центр міста Гуляйполе. Про це повідомили в ДСНС.
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Через обстріл росіян є жертви
Рятувальники повідомили, що попередньо від цього обстрілу є загиблі.
Свідки кажуть, що російські окупанти застосували понад 20 снарядів. Є руйнування в будівлях виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку. Також зруйновані приватні будинки людей.
Рятувальники ліквідовують пожежі.
Останні обстріли росії
- російські окупанти вкотре 19 липня атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Війська ворога бомбардували центральну частину міста. Фронт розташовується недалеко, росіяни хочуть захопити міста Донбасу, тому й обстрілюють. Людям краще виїхати звідти на цей час.
- Також за 19 липня росіяни двічі обстріляли Слов'янськ. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишаються люди. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.
- Ще зранку 19 липня російські окупанти вгатили по промзоні Курахівської громади на Донеччині. Вони атакували місто з авіації. Загиблих чи поранених внаслідок ворожого удару немає. Місцевих також закликають евакуюватися.
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