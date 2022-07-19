Увечері 19 липня ворог обстріляв з РСЗВ "Град" та артилерії центр міста Гуляйполе. Про це повідомили в ДСНС.

До теми З-під завалів будинку у Слов'янську витягли тіла 2 людей

Через обстріл росіян є жертви

Рятувальники повідомили, що попередньо від цього обстрілу є загиблі.

Свідки кажуть, що російські окупанти застосували понад 20 снарядів. Є руйнування в будівлях виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку. Також зруйновані приватні будинки людей.

Рятувальники ліквідовують пожежі.

Останні обстріли росії

російські окупанти вкотре 19 липня атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Війська ворога бомбардували центральну частину міста. Фронт розташовується недалеко, росіяни хочуть захопити міста Донбасу, тому й обстрілюють. Людям краще виїхати звідти на цей час.

Також за 19 липня росіяни двічі обстріляли Слов'янськ. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишаються люди. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.

Ще зранку 19 липня російські окупанти вгатили по промзоні Курахівської громади на Донеччині. Вони атакували місто з авіації. Загиблих чи поранених внаслідок ворожого удару немає. Місцевих також закликають евакуюватися.

росіяни ведуть обстріли з окупованої ЗАЕС: дивіться відео