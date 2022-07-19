На щастя, загиблих чи поранених внаслідок ворожого удару немає. Про це повідомив мер Курахового Роман Падун.

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У Курахівській громаді ніч була неспокійною

Ніч з 18 на 19 липня минула не спокійно. Рано-вранці ворог наніс авіаудар по промзоні на території Курахівської громади,

– мовиться в повідомленні.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. Роман Падун закликав місцевих жителів бути обережними й евакуюватись до більш безпечних регіонів.

"Будьте обережні! Не залишайте укриття під час обстрілів та уникайте великого скупчення людей! Будьте відповідальними, не ризикуйте своїм життям та життям своїх дітей, своєчасно евакуюйтесь до більш безпечних регіонів!" – наголосив міський голова Курахового.

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Місто продовжує жити й працювати

Падун розповідає, що гуманітарні набори в Курахівській громаді продовжують видавати усім, хто цього потребує. Комунальні підприємства працюють в штатному режимі.

Роботи з ліквідації руйнувань на території громади тривають.

Варто переглянути – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті станом на ранок 19 липня: дивіться відео