К счастью, погибших или раненых в результате вражеского удара нет. Об этом сообщил мэр Курахового Роман Падун.
Обратите внимание 7 ракет по Одесчине, Норвегия собирает деньги на Bayraktar: основное за 146 день войны
В Кураховской общине ночь была неспокойной
Ночь с 18 по 19 июля прошла не спокойно. Ранним утром враг нанес авиаудар по промзоне на территории Кураховской общины,
– говорится в сообщении.
Информация по разрушениям уточняется. Роман Падун призвал местных жителей осторожничать и эвакуироваться в более безопасные регионы.
"Будьте осторожны! Не оставляйте укрытия во время обстрелов и избегайте большого скопления людей! Будьте ответственны, не рискуйте своей жизнью и жизнью своих детей, своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" – подчеркнул городской голова Курахово.
Кстати россия дальше хочет захватить Донетчину, но продвижения будут очень медленными, – разведка Британии.
Город продолжает жить и работать
Падун рассказывает, что гуманитарные наборы в Кураховской общине продолжают раздавать всем, кто в этом нуждается. Коммунальные компании работают в штатном режиме.
Работы по ликвидации разрушений на территории общины продолжаются.
Стоит посмотреть – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 19 июля: смотрите видео