О последствиях обстрела Кировоградской области 13 ракетами сообщил председатель ОВА Андрей Райкович в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что ракеты попали в 2 объекта инфраструктуры – железнодорожный и военный – аэродром "Канатово".

К теме В результате ракетных обстрелов Кропивницкого пострадали военные: есть раненые и погибшие

Произошло аварийное отключение тяговой подстанции

По предварительной информации, погибли один военный и два охранника трансформаторной подстанции. Сначала было известно о 9 раненых, впоследствии это количество возросло до 13 человек.

Сработала аварийная защита тяговой подстанции. Один из районов города остался без света,

– уточнил Андрей Райкович.

На месте работали специалисты облэнерго. После проведения проверок и профилактических работ электроснабжением местным жителям возобновили около 9:30. Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на пресс-секретарь облэнерго Алену Данильченко.

Взрывы раздались около пяти часов.

Отметим, что около 5:00 утра жители Кропивницкого услышали взрывы. В ОВА подтвердили, что "прилеты" по объектам, расположенным возле областного центра. В это время по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Херсона и Крыма, была воздушная тревога. Удар враг задал 13 ракетами: 8 из них – "Калибры", Остальное – Х-22.

Читайте также Взрывы и артиллерийские обстрелы: в каких городах была самая беспокойная ночь

Обратите внимание! Утром 23 июля взрывы раздавались также в Запорожье, Харькове и Николаеве. В Николаеве враг из C-300 обстрелял продовольственный склад. В Харькове из РСЗО говорил по жилым домам, офисным помещениям и учебному заведению.

Смотрите в видео – что происходит сейчас на фронте: