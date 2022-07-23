Про наслідки обстрілу Кіровоградської області 13 ракетами повідомив голова ОВА Андрій Райкович в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що ракети поцілили в 2 об'єкти інфраструктури – залізничний та військовий – аеродром "Канатове".

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Сталось аварійне вимкнення тягової підстанції

За попередньою інформацією, загинули один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції. Спочатку було відомо про 9 поранених, згодом ця кількість зросла до 13 осіб.

Спрацював аварійний захист тягової підстанції. Один із районів міста залишився без світла,

– уточнив Андрій Райкович.

На місці працювали фахівці обленерго. Після проведення перевірок та профілактичних робіт електропостачанням місцевим жителям відновили – близько 9:30. Про це пише "Суспільне" з посиланням на речницю обленерго Альону Данільченко.

Вибухи пролунали близько 5:00

Зазначимо, що близько 5:00 ранку жителі Кропивницького почули вибухи. В ОВА підтвердили, що "прильоти" по об'єктах, що розташовані біля обласного центру. В цей час по всій території України, окрім тимчасово окупованих Херсонщини та Криму, була повітряна тривога. Удар ворог задав 13 ракетами: 8 з них – "Калібри", Решту – Х-22.

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Зверніть увагу! Вранці 23 липня вибухи лунали також в Запоріжжі, Харкові та Миколаєві. У Миколаєві ворог з C-300 обстріляв продовольчий склад. У Харкові з РСЗВ гатив по житлових будинках, офісних приміщеннях та навчальному закладі.

Дивіться у відео – що відбувається зараз на фронті: