Варварство и зверства российских оккупантов имеют целью запугать украинцев и побуждать цивилизованный мир опустить руки и не помогать украинским героям оружием. Враг получил совершенно обратный эффект, и совсем скоро россиянам придется ощутить на себе мощный огневой ответ на свои преступления.

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Северная Македония передала ВСУ танки Т-72.

Министерство обороны Северной Македонии сообщило о том, что передает ВСУ часть своих танков Т-72. Они уже направляются в Украину, о чем свидетельствуют видео в сети.

В общей сложности на вооружении Северной Македонии был 31 танк Т-72. Интересно, что страна получила их именно от россии в 2000 году. Известно, что как минимум 8 из них уже отправили в Украину. Даже оружие россиян готово останавливать нашествие захватчиков.

Вместе с тем президент Северной Македонии Стево Пендаровский сообщил, что россия пытается вмешаться в политическую жизнь страны, финансируя отдельные политические проекты, имеющие целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Танки Северной Македонии направляются в Украину: видео

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