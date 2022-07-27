Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що для ефективного нищення ворога, нам потрібно й надалі отримувати зброю у зазначеному темпі, або й швидше.

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Якщо структурувати, то на сьогодні, нам першочергово потрібні три компоненти:

Нарощення вогневої потужності артилерії, зокрема, реактивної;

Йдеться й про отримання додаткових танків та бронетехніки. "Ми вже маємо певні просування у цьому напрямку, нам поляки передали танки моделі Twardyi – це, фактично, непогані машини і вони знайомі нашим військовим", – каже Олександр Мусієнко.

За його словами, важливо не зупинятись і не переривати той діалог, який ми зараз ведемо із Іспанією та Німеччиною про передачу машин Gepard.

І також важливо пам'ятати про бронетехніку. Її поступово реалізують з допомогою різних бронемашин у найрізноманітніших модифікаціях. Нам таку техніку передають і зараз, багато вже у використанні на лінії вогню,

– зазначає Мусієнко.

Не менш важливе – авіація і протиповітряна оборона, каже Мусієнко. Авіація дуже необхідна для підтримки наступальних дій і тут мовимо про два етапи:

Короткострокова потреба , її можна вирішити тими засобами ППО, які вже є озвучені. Йдеться про системи NASAMS та IRIS-T. І також сюди можна врахувати ті літаки, які є залишками радянського спадку.

, її можна вирішити тими засобами ППО, які вже є озвучені. Йдеться про системи NASAMS та IRIS-T. І також сюди можна врахувати ті літаки, які є залишками радянського спадку. Довгострокова перспектива – реалізація постачання літаків до України від наших партнерів. Мовиться про штурмовики F-16, або А10.

Олександр Мусієнко каже, що навчання українських пілотів на таких літаках, вже передбачено у бюджеті США.

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