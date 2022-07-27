Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что для эффективного уничтожения врага, нам нужно и дальше получать оружие в указанном темпе, или быстрее.

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Если структурировать, то на сегодняшний день нам в первую очередь нужны три компонента:

Наращивание огневой мощи артиллерии, в частности реактивной;

Речь идет и о получении дополнительных танков и бронетехники. "У нас уже есть определенные продвижения в этом направлении, нам поляки передали танки модели Twardyi – это фактически неплохие машины и они знакомы нашим военным", – говорит Александр Мусиенко.

По его словам, важно не останавливаться и не прерывать диалог, который мы сейчас ведем с Испанией и Германией о передаче машин Gepard.

И также важно помнить о бронетехнике. Ее постепенно реализуют с помощью различных бронемашин в самых разных модификациях. Нам такую технику передают и сейчас, многое уже в использовании на линии огня,

– отмечает Мусиенко.

Не менее важное – авиация и противовоздушная оборона, говорит Мусиенко. Авиация очень необходима для поддержки наступательных действий и здесь говорим о двух этапах:

Краткосрочная потребность , ее можно решить теми средствами ПВО, которые уже озвучены. Речь идет о системах NASAMS и IRIS-T. И также сюда можно учесть те самолеты, которые остаются советским наследием.

, ее можно решить теми средствами ПВО, которые уже озвучены. Речь идет о системах NASAMS и IRIS-T. И также сюда можно учесть те самолеты, которые остаются советским наследием. Долгосрочная перспектива – реализация поставок самолетов в Украину от наших партнеров. Речь идет о штурмовиках F-16, или А10.

Александр Мусиенко говорит, что обучение украинских пилотов на таких самолетах уже предусмотрено в бюджете США.

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