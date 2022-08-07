Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 7 августа. Украинские защитники и защитницы уже 165 дней героически обороняют родную землю.

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Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад,
– говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении враг открывал огонь поблизости:

  • Длинного;
  • Большой Камышевахи;
  • Сулиговки;
  • Родного;
  • Богородичного;
  • Краснополье.

Оккупанты понесли потери, когда пытались провести разведку боем вблизи Богородичного и Долины.

Кроме того, украинцы предупредили, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно откладывать все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. По состоянию на 7 августа сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

Потери врага

По состоянию на 7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать более 42 200 оккупантов. Также украинские герои уничтожили:

  • 1805 танков;
  • 4055 боевых бронированных машин;
  • 958 артиллерийских систем;
  • 260 реактивных систем залпового огня;
  • 132 средства ПВО;
  • 223 самолета;
  • 191 вертолет;
  • 750 беспилотников;
  • 182 крылатые ракеты.

Заметьте, как ВСУ готовятся к встрече с врагом: смотрите видео