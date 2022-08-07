В Генштабе ВСУ сообщили, что только за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 захватчиков. В то же время враг продолжает нести потери и в технике.

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Статистика потерь врага по состоянию на 7 августа

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты несут колоссальные потери. По состоянию на 7 августа наши защитники и защитницы уничтожили и ликвидировали:

около 42 200 российских оккупантов;

1 805 танков;

4 055 боевых бронированных машин;

958 артиллерийских систем;

260 реактивных систем залпового огня;

132 средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 беспилотников;

182 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

86 единиц спецтехники.

Статистика потерь в сутки

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:

3 танка;

4 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы;

5 средств ПВО;

6 беспилотников;

8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единицу спецтехники.

В Генштабе отметили, что самые большие потери враг понес на Донецком направлении.

Ситуация на фронте

По состоянию на 7 августа в Украине продолжается 165-й день полномасштабной войны с россией. Основные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства. Коротко об успехах наших защитников и защитниц на фронте:

На Славянском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Богородичного и Долины, однако атака для врага завершилась безрезультатно;

На Краматорском направлении захватчики пытались наступать на Верхнекаменское, однако наши воины отразили эту атаку и враг отступил;

На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. В то же время боевые действия продолжаются на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево;

Видродження На Авдеевском направлении враг пытался наступать в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, но и эти атаки наши воины отбили;