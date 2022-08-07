Так, було лише декілька днів затишшя й росіяни продовжили обстрілювати Слов'янськ. Мер міста Вадим Лях повідомив, що минулось без жертв та поранених, але закликав людей бути максимально обережними.

До речі На Слов'янському напрямку спроби наступу росіян завершились крахом та втечею

Однак інфраструктура зазнала пошкоджень, оскільки били у житловий район. Лях оприлюднив фото наслідків атаки.



Пошкоджені дахи будинків / Фото Вадима Ляха



Снаряди окупантів / Фото Вадима Ляха

Попередній обстріл Слов'янська

Ворог обстріляв Слов'янськ 30 липня. Тоді постраждали автовокзал та прилеглі будівлі. Лях показував фото зруйнованих будівель. На щастя, травмованих та загиблих не було.

До речі, на Слов’янському напрямку ворог обстрілює з артилерії населені пункти по всій лінії зіткнення. Зокрема, вогнем накривають селища Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. Для ускладнення повітряної розвідки окупанти використовують комплекси радіоелектронної боротьби.

Напередодні загарбники спробували наступати у двох районах на Слов'янському напрямку –біля Богородичного та Долини. Однак зустрілися з відсіччю наших захисників та втекли.

Цікаво – чи може росія припинити наступ на Слов'янськ: відео