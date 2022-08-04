Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного завершилися поразкою окупантів.

Важливо Основні події відбудуться на півдні, перелом у війні розпочався, – військовий експерт

"Завдяки умілим діям наших військових спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного завершились крахом та втечею", – зазначили у Генштабі.

Загалом на Слов'янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів:

Богородичне,

Мазанівка,

Гусарівка,

Адамівка,

Курулька,

Хрестище,

Сулигівка,

Довгеньке,

Велика Комишуваха.

Яка ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку ворог застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій.

ворог застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. На Краматорському напрямку зафіксували обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

зафіксували обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.