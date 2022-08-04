Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного завершились поражением оккупантов.

Важно Основные события произойдут на юге, перелом в войне начался, – военный эксперт

"Благодаря умелым действиям наших военных попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного завершились крахом и бегством", – отметили в Генштабе.

В общем, на Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов:

Богородичное,

Мазановка,

Гусаровка,

Адамовка,

Курулька,

Хрестище,

Сулиговка,

Долгенькое,

Великая Камышеваха.

Какая ситуация на Донбассе

На Донецком направлении враг применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

враг применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. На Краматорском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

зафиксировали обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Роздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Около четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Травневого и Кодемы боевые действия продолжаются.

враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Роздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Около четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Травневого и Кодемы боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.