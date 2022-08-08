Про це уточнили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Раніше експерти припускали, що саме через тип ракет не спрацювала система оповіщення на Вінниччині.

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Носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31

Українські розповіли, що окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал", носієм якого є винищувач МіГ-31. Також можна використовувати бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків,

– пояснили у Повітряних силах.