У Вінницькій обласній раді закликали людей не панікувати. Там наголосили, що "прильотів" по місту зранку 8 серпня не було.

Важливо Вночі було 5 запусків ракет по Харківщині: внаслідок одного з ударів загинула 72-річна жінка

Тож, ймовірно, зранку у Вінниці спалахнула пожежа, не пов'язана з обстрілами. Зауважимо, що 7 серпня під час російської атаки по об'єктах у Вінницькій області стався збій системи оповіщення про загрозу ударів з неба. Наразі всі профільні служби намагаються встановити причину цього.

Тривогу у Вінницькій області оголосили о 19:45. А вже через 3 хвилини почали з'являтися перші повідомлення про те, що жителі обласного центру чують звуки схожі на вибухи. Тоді мер Вінниці звернувся до містян і заспокоїв, що на території їхньої громади нічого не сталося. Проте він і не заперечував, що вибухи були поряд.

Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. З'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку,

– написали в Повітряних силах.

Зауважимо, що 8 серпня також почалося з повітряних тривог. У Харкові люди чули вибухи.

Дим над Вінницею: дивіться відео

Повітряні сили повідомили про "прильоти" по Вінниці

Повітряні сили пригадали, що саме так російські окупанти "привітали" їх з професійним святом.

На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби,

– мовиться в повідомленні.

Також там повідомили, що станом на 22:52 7 серпня з'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Масований удар по Україні 7 серпня

У вечірньому зведенні 7 серпня Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу ракетних ударів по всій території України.

Ввечері орієнтовно о 20 годині 7 серпня майже на всій території України лунала повітряна тривога. Відбій пролунав тільки орієнтовно о 21:30.

У соціальних мережах повідомили, що орієнтовно о 20:25 вибухи пролунали в Вінниці, Умані, Черкасах, Кременчуці, Кіровоградській області. Проте згодом інформація не підтвердилася.