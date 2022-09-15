Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 15 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Важливо Якими ракетами атакували Кривий Ріг, знищені вороги на Півдні: основне за 204 день війни

Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу ворог завдав:

8 ракетних,

19 авіаційних ударів,

здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Яка обстановка у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі Галаганівки Чернігівської області;

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ.

Що відбувається на Донбасі

Ворог гатить:

на Краматорському напрямку – Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

У Генштабі підтвердили знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил росії на Бахмутському напрямку.

Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів,

– сказали у Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація на Півдні

Неспокійно і на:

Запорізькому напрямку – Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я;

Південнобузькому напрямку – Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА.

Разом з тим ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, а тому хоче укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. З цією метою загарбники переміщують резерви зі складу підрозділів третього армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

У ворога проблеми з логістикою

Водночас через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил росії, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Досягнення наших ЗСУ

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження:

шести районів зосередження живої сили противника,

двох взводних опорних пунктів,

чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 4 літаки окупантів:

3 – Су-25,

1 – Су-24М.