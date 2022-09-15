Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 15 сентября доложили в Генштабе ВСУ.
Важно Какими ракетами атаковали Кривой Рог, уничтожены враги на Юге: основное за 204 день войны
Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За минувшие сутки враг нанес:
- 8 ракетных,
- 19 авиационных ударов,
- совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам' янка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
Какая обстановка в северных регионах
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;
- на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск.
Что происходит на Донбассе
Враг варит:
- на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
В Генштабе подтвердили уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил России на Бахмутском направлении.
Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий,
– сказали в Генштабе ВСУ.
Какая ситуация на Юге
Неспокойно и на:
- Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;
- Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.
Вместе с тем, враг пытается удержать временно захваченные территории, а потому хочет укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. С этой целью захватчики перемещают резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.
У врага проблемы с логистикой
В то же время из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения кафиров, подразделения вооруженных сил России, выполняющих задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
Достижение наших ВСУ
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника . Подтверждено поражение:
- шести районов сосредоточения живой силы противника,
- двух взводных опорных пунктов,
- четырех позиций зенитных ракетных комплексов Утраты неприятеля уточняются.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 4 самолета кафиров :
- 3 – Су-25,
- 1 – Су-24М.
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