Показник наближається до історичного максимуму. У Херсонській міській раді зазначили, що жителям слід зважати на це.
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Можуть бути підтоплення
Спеціалісти Херсонського ЦГМ проаналізували гідрологічну ситуацію. Дійшли висновку, що впродовж наступної доби можливе підвищення рівня у річці Інгулець на території Херсонщини.
В населених пунктах, що розташовані вздовж берегів річки, можливий вихід води на заплаву та підтоплення присадибних ділянок і домогосподарств. Найбільш вразливими є селища на півночі області, розташовані ближче до Кривого Рогу.
Жителі населених пунктів, які розміщені на берегах Інгульця, будьте уважні та обережні,
– застерегли у міськраді.
Ймовірність ризиків нижча в низов'ях річки Інгулець, та в річці Дніпро біля Херсону.
Що відомо про удар по Кривому Рогу
- Росіяни випустили 7 крилатих ракет по Кривому Рогу. Ворог влучив у дамбу Карачунівського водосховища.
- Після обстрілу в місті виникли проблеми із водопостачанням. Влада застерігає, що можуть бути підтоплення в окремих районах, однак спеціалісти усувають наслідки атаки.
- Рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.
Детальніше – росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: відео