Показник наближається до історичного максимуму. У Херсонській міській раді зазначили, що жителям слід зважати на це.

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Можуть бути підтоплення

Спеціалісти Херсонського ЦГМ проаналізували гідрологічну ситуацію. Дійшли висновку, що впродовж наступної доби можливе підвищення рівня у річці Інгулець на території Херсонщини.

В населених пунктах, що розташовані вздовж берегів річки, можливий вихід води на заплаву та підтоплення присадибних ділянок і домогосподарств. Найбільш вразливими є селища на півночі області, розташовані ближче до Кривого Рогу.

Жителі населених пунктів, які розміщені на берегах Інгульця, будьте уважні та обережні,

– застерегли у міськраді.

Ймовірність ризиків нижча в низов'ях річки Інгулець, та в річці Дніпро біля Херсону.

Що відомо про удар по Кривому Рогу

Росіяни випустили 7 крилатих ракет по Кривому Рогу. Ворог влучив у дамбу Карачунівського водосховища.

Після обстрілу в місті виникли проблеми із водопостачанням. Влада застерігає, що можуть бути підтоплення в окремих районах, однак спеціалісти усувають наслідки атаки.

Рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.

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