Показатель близится к историческому максимуму. В Херсонском городском совете отметили, что жителям следует учитывать это.
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Могут быть подтопления
Специалисты Херсонского ЦГМ проанализировали гидрологическую ситуацию. Пришли к выводу, что в течение следующих суток возможно повышение уровня в реке Ингулец на территории Херсонщины.
В населенных пунктах, расположенных вдоль берегов реки, возможен выход воды на пойму и подтопление приусадебных участков и домохозяйств. Наиболее уязвимы поселки на севере области, расположенные ближе к Кривому Рогу.
Жители населенных пунктов, расположенных на берегах Ингульца, будьте внимательны и осторожны,
– предостерегли в горсовете.
Вероятность рисков ниже в низовьях реки Ингулец и в реке Днепр возле Херсона.
Что известно об ударе по Кривому Рогу
- Россияне выпустили 7 крылатых ракет по Кривому Рогу. Враг попал в дамбу Карачуновского водохранилища.
- После обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением. Власти предостерегают, что могут быть подтопления в отдельных районах, однако специалисты устраняют последствия атаки.
- Уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.
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