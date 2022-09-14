В Кривом Роге раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Об этом сообщают местные СМИ, передает 24 канал.

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У жителей Кривого Рога паника

В некоторых районах Кривого Рога исчезла вода. В частности – Центрально-Городской, часть Саксаганского. Поэтому у людей паника – они массово скупают воду в супермаркетах города.

Также отмечается, что после ударов по городу резко повышается уровень воды в реке Ингулец.

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Резко повышается уровень воды в реке Ингулец: смотрите видео

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Российские войска 8 сентября запустили ракету в сторону Криворожского района. К счастью, его смогли перехватить в небе наши подразделения противовоздушной обороны.

Впрочем, в 15:54 8 сентября в Кривом Роге объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела. Уже через 10 минут глава ВГА подтвердил информацию об атаке оккупантов.

Утром 6 сентября в Кривом Роге также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вилкул подтвердил, что россияне ударили по городу ракетами.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что оккупанты попали по нефтебазе, в результате чего там начался мощный пожар. Никаких военных объектов на ее территории не было.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал видео работы пожарных. Он отметил, что спасатели выполняют "сложную и опасную работу" и поблагодарил их за службу.

Пламя удалось потушить спустя более 16 часов после вражеской атаки. К счастью, в результате пожара и ракетного удара захватчиков никто не пострадал.

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