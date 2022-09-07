Пожар был ликвидирован ночью. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Как огнеборцы потушили пожар на нефтебазе

По словам Резниченко, с пламенем сражались очень долго.

Ночью пожарные укротили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов,

– заявил он.

Какая ситуация в Днепропетровской области

Резниченко рассказал, что ночью 7 сентября враг атаковал Никопольский район. Он накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой общине.

"Прошло без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются", – отметил глава ОВА.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Сообщения о взрывах в Кривом Роге поступили утром 6 сентября в 8:07. В то время в городе уже звучали воздушные тревоги.

В 8:13 поступили новые сведения. Ими поделился глава военной администрации Александр Вилкул. По его словам, враг нанес ракетный удар по городу.

Чуть позже в сети начали распространять видео. На нем можно увидеть густой столб черного дыма.

Валентин Резниченко сообщил, что враг попал в нефтебазу. По его словам, на месте атаки работали как пожарные, так и пожарный поезд.

Впоследствии в Офисе генпрокурора рассказали о пострадавших в результате обстрела. В ведомстве отметили, что враг еще раз попал в гражданский объект. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших среди мирного населения.

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