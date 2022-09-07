Пожежу ліквідували вночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Як вогнеборці загасили пожежу на нафтобазі

За словами Резніченка, з полум’ям боролися дуже довго.

Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин,

– заявив він.

Яка ситуація на Дніпроперовщині

Резніченко розповів, що вночі 7 вересня ворог атакував Нікопольський район. Він накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", – зазначив голова ОВА.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Повідомлення про вибухи у Кривому Розі надійшли зранку 6 вересня о 8:07. У той час у місті вже лунали повітряні тривоги.

О 8:13 надійшли нові відомості. Ними поділився глава військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, ворог завдав ракетного удару по місту.

Трішки пізніше у мережі почали поширювати відео. На ньому можна побачити густий стовп чорного диму.

Валентин Резніченко повідомив, що ворог влучив у нафтобазу. За його словами, на місці атаки працювали як вогнеборці, так і пожежний потяг.

Згодом в Офісі генпрокурора розповіли про постраждалих внаслідок обстрілу. У відомстві зауважили, що ворог вкотре поцілив у цивільний об'єкт. На щастя, цього разу минулося без потерпілих серед мирного населення.

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