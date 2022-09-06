Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на місці "прильоту" вогнеборці намагаються приборкати полум'я. Вона спалахнула після ранкового ракетного удару по Кривому Рогу.

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Пожежу продовжують гасити

Свій допис глава ОВА супроводив коротким відео. На ньому можна побачити, як, ризикуючи власним життям, вогнеборці займаються ліквідацією вогню. Вони з усіх сил намагаються приборкати полум'я, яке спалахнуло після ракетного удару.

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Як зазначив Резніченко, рятувальники виконують "складну і небезпечну роботу". Крім того, він подякував їм за службу.

Пожежу локалізували

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул о 15:04 повідомив, що пожежу на нафтобазі, яка виникла після удару ракети, лише зараз вдалося локалізувати.

За словами Вілкула, ліквідація наслідків триває. Також він наголосив, що внаслідое ракетного удару ворога жертв немає.

Ракетний удар у Кривому Розі: що відомо

Зауважимо, що повідомлення про вибухи у Кривому Розі надійшли зранку о 08:07. У той час у місті вже лунали повітряні тривоги. Як зазначали тоді в "Оперативному ЗСУ", це могла бути робота ППО.

У той час у місті вже лунали повітряні тривоги. Як зазначали тоді в "Оперативному ЗСУ", це могла бути робота ППО. Об 08:13 надійшли нові відомості. Ними поділився глава військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, ворог завдав ракетного удару по місту. Тож мешканців він закликав не покидати своїх укриттів, адже ризик повторних ударів зберігається.

Тож мешканців він закликав не покидати своїх укриттів, адже ризик повторних ударів зберігається. Трішки пізніше у мережі почали поширювати відео. На ньому можна побачити густий стовп чорного диму. Він здіймався у небо, а бачили його практично з усіх районів Кривого Рогу.

Він здіймався у небо, а бачили його практично з усіх районів Кривого Рогу. Пізніше Резніченко повідомив, що ворог влучив у нафтобазу. За його словами, на місці атаки працюють як вогнеборці, так і пожежний потяг. Що стосується масштабів руйнування, а також постраждалих, то ці відомості ще з'ясовувалися.

Згодом в Офісі генпрокурора розповіли про постраждалих внаслідок обстрілу. У відомстві зауважили, що ворог вкотре поцілив у цивільний об'єкт. На щастя, цього разу минулося без потерпілих серед мирного населення.

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