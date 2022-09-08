Об этом рассказал глава военной администрации Александр Вилкул. Атака произошла во время воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Кривому Рогу

В 15:54 8 сентября в Кривом Роге объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела.

Уже через 10 минут глава ВГА подтвердил информацию об атаке оккупантов.

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях,

– написал Вилкул.

Других деталей глава ВГА не предоставил, поэтому неизвестно, были ли вследствие вражеского обстрела разрушения и пострадавшие.

Заметим, что в 16.16 воздушную тревогу в Кривом Роге отменили.

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Кратко о предыдущем обстреле Кривого Рога

Утром 6 сентября в Кривом Роге также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вилкул подтвердил, что россияне ударили по городу ракетами.

Вскоре в сети опубликовали видео , на котором можно увидеть густой столб черного дыма. Он был виден из всех районов Кривого Рога.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что кафиры попали по нефтебазе , в результате чего там начался мощный пожар. Никаких военных объектов на ее территории не было.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал видео работы пожарных . Он отметил, что спасатели выполняют "сложную и опасную работу" и поблагодарил их за службу.

Пламя удалось потушить спустя более 16 часов после вражеской атаки. К счастью, в результате пожара и ракетного удара захватчиков никто не пострадал.

В общей сложности россияне выпустили с юга Каспийского моря 5 крылатых ракет . Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре из них. Однако одна ракета "воздух - земля" Х-101 попала в нефтебазу в Кривом Роге.