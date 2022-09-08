Про це розповів очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Атака відбулася під час повітряної тривоги.
До теми Руйнування – тотальні, – Вілкул про обстріл нафтобаз у Кривому Розі
Росіяни вдарили по Кривому Рогу
О 15:54 8 вересня в Кривому Розі оголосили повітряну тривогу через загрозу чергового ворожого обстрілу.
Вже через 10 хвилин голова ВЦА підтвердив інформацію про атаку окупантів.
Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях,
– написав Вілкул.
Інших деталей голова ВЦА не надав, тому наразі невідомо, чи були внаслідок ворожого обстрілу руйнування та постраждалі.
Зауважимо, що о 16:16 повітряну тривогу в Кривому Розі скасували, тож місцеві жителі можуть покинути укриття.
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Коротко про попередній обстріл Кривого Рогу
- Вранці 6 вересня у Кривому Розі також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вілкул підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетами.
- Невдовзі у мережі опублікували відео, на якому можна побачити густий стовп чорного диму. Його було видно з усіх районів Кривого Рогу.
- В Офісі генерального прокурора розповіли, що окупанти поцілили по нафтобазі, внаслідок чого там розпочалася потужна пожежа. Жодних військових об'єктів на її території не було.
- Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко опублікував відео роботи вогнеборців. Він зазначив, що рятувальники виконують "складну і небезпечну роботу", та подякував їм за службу.
- Полум'я вдалося загасити через понад 16 годин після ворожої атаки. На щастя, внаслідок пожежі та ракетного удару загарбників ніхто не постраждав.
- Загалом росіяни випустили з півдня Каспійського моря 5 крилатих ракет. Українським силам протиповітряної оборони вдалось збити 4 з них. Проте одна ракета "повітря — земля" Х-101 потрапила у нафтобазу в Кривому Розі.
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