Про це розповів очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Атака відбулася під час повітряної тривоги.

До теми Руйнування – тотальні, – Вілкул про обстріл нафтобаз у Кривому Розі

Росіяни вдарили по Кривому Рогу

О 15:54 8 вересня в Кривому Розі оголосили повітряну тривогу через загрозу чергового ворожого обстрілу.

Вже через 10 хвилин голова ВЦА підтвердив інформацію про атаку окупантів.

Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях,

– написав Вілкул.

Інших деталей голова ВЦА не надав, тому наразі невідомо, чи були внаслідок ворожого обстрілу руйнування та постраждалі.

Зауважимо, що о 16:16 повітряну тривогу в Кривому Розі скасували, тож місцеві жителі можуть покинути укриття.

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Коротко про попередній обстріл Кривого Рогу

Вранці 6 вересня у Кривому Розі також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вілкул підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетами.

Невдовзі у мережі опублікували відео, на якому можна побачити густий стовп чорного диму. Його було видно з усіх районів Кривого Рогу.

В Офісі генерального прокурора розповіли, що окупанти поцілили по нафтобазі, внаслідок чого там розпочалася потужна пожежа. Жодних військових об'єктів на її території не було.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко опублікував відео роботи вогнеборців. Він зазначив, що рятувальники виконують "складну і небезпечну роботу", та подякував їм за службу.

Полум'я вдалося загасити через понад 16 годин після ворожої атаки. На щастя, внаслідок пожежі та ракетного удару загарбників ніхто не постраждав.

Загалом росіяни випустили з півдня Каспійського моря 5 крилатих ракет. Українським силам протиповітряної оборони вдалось збити 4 з них. Проте одна ракета "повітря — земля" Х-101 потрапила у нафтобазу в Кривому Розі.

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