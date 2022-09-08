Ворог повністю знищив нафтобази

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він наголосив, що пожежу гасили дві доби.

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Дві нафтобази повністю зруйновано – цистерни, ангари. досить великий запас палива.

З вогнем боролись дві доби,

– зазначив Вілкул.

За його словами, влучання не спричинять браку палива в місті. Швидкі, військові, критична інфраструктура – забезпечена достатньою кількістю палива. Це стало можливим через хорошу систему розосередження.

Коротко про ракетний обстріл Кривого Рогу

Повідомлення про ворожий обстріл Кривого року надійшли зранку 6 вересня о 8:07. У той час у місті вже лунали повітряні тривоги.

Росіяни з півдня Каспійського моря випустили 5 крилатих ракет. Українським силам протиповітряної оборони вдалось збити з них – 4. Одна з ракет "повітря — земля" Х-101 загарбників потрапила у нафтобазу в Кривому Розі.

Внаслідок удару – постраждалих та жертв немає.

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