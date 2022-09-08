Это произошло после 16 часов, когда местные там слышали звуки взрывов и стало известно об атаке на Кривого Рога. Детали впоследствии рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Заметьте ВСУ отбили несколько атак и ударили по врагу в Запорожье: карта боевых действий по состоянию на 8 сентября

Какую ракету выпустили на Кривой Рог

Согласно информации по состоянию на 17:36, уже известно, что удар попытались нанести крылатой ракетой. Это была Х-59 класса "воздух-земля".

Воздушная тревога в регионе была объявлена за несколько минут до 16 часов. Уже через 10 минут глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что оккупанты совершили атаку.

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях,

– написал тогда Вилкул.

Тревога завершилась почти сразу после того, как раздавались звуки, похожие на взрывы. Вероятно, это обусловлено тем, что системы ВСУ не фиксировались в небе других ракет.

Интересно – как работает система противовоздушной обороны: смотрите видео