Це сталося після 16 години, коли місцеві там чули звуки вибухів і стало відомо про атаку на Кривого Рогу. Деталі згодом розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Яку ракету випустили на Кривий Ріг

Відповідно до інформації станом на 17:36, вже відомо, що удару спробували завдати крилатою ракетою. Це була Х-59 класу "повітря-земля".

Повітряну тривогу в регіоні оголосили за кілька хвилин до 16 години. Вже через 10 хвилин голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що окупанти здійснили атаку.

Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях,

– написав тоді Вілкул.

Тривога завершилася майже одразу після того, як лунали звуки схожі на вибухи. Ймовірно, це зумовлено тим, що системи ЗСУ не фіксували в небі інших ракет.

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