У Кривому Розі пролунало щонайменше шість вибухів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує 24 канал.

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У жителів Кривого Рогу паніка

У деяких районах Кривого Рогу зникла вода. Зокрема – Центрально-Міський, частина Саксаганського. Через це у людей паніка – вони масово скуповують воду у супермаркетах міста.

Також зазначається, що після ударів по місту різко підвищується рівень води в річці Інгулець.

У Кривому Розі у людей проблеми з водою: дивіться відео

Різко підвищується рівень води в річці Інгулець: дивіться відео

Росіяни атакують Кривий Ріг: останні новини

Російські війська 8 вересня запустили ракету в бік Криворізького району. На щастя, її змогли перехопити в небі наші підрозділи протиповітряної оборони.

Втім, о 15:54 8 вересня в Кривому Розі оголосили повітряну тривогу через загрозу чергового ворожого обстрілу. Вже через 10 хвилин голова ВЦА підтвердив інформацію про атаку окупантів.

Вранці 6 вересня у Кривому Розі також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вілкул підтвердив, що росіяни вдарили по місту ракетами.

В Офісі генерального прокурора розповіли, що окупанти поцілили по нафтобазі, внаслідок чого там розпочалася потужна пожежа. Жодних військових об'єктів на її території не було.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко опублікував відео роботи вогнеборців. Він зазначив, що рятувальники виконують "складну і небезпечну роботу", та подякував їм за службу.

Полум'я вдалося загасити через понад 16 годин після ворожої атаки. На щастя, внаслідок пожежі та ракетного удару загарбників ніхто не постраждав.

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